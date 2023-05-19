Путин рассказал о подвиге в зоне СВО не спавшего четыре дня военного

Командующий одного из подразделений российской армии в зоне проведения специальной военной операции не спал четыре дня, чтобы выполнить все поставленные задачи. Об этом 19 мая сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Глава государства рассказал, что общался с командиром одной из бригад, который четыре дня назад сменил на посту своего погибшего товарища. С этого момента военнослужащий не спал, выполняя боевые задачи.

«Вот это и есть боевой героизм <...> И уже неважно, честно говоря, какую кто получает награду. Ясно, что это героическая боевая работа», — подчеркнул российский лидер.

Он также отметил блестящую работу военного в зоне боевых действий и добавил, что, несмотря на тяжелые условия, он выполнил все стоявшие перед ним и его подразделением задачи.

В ходе того же заседания Путин также заявил, что вся Россия благодарна участникам специальной военной операции (СВО) РФ по защите Донбасса за их мужество и героизм, страна надеется на них.

Ранее в этот день в Минобороны РФ рассказали, как механик-водитель реактивного артиллерийского дивизиона гвардии рядовой Артем Черкасов в составе расчета боевой машины уничтожил вооружения, военную технику и живую силу украинских националистов. В результате противник понес существенные потери в вооружении и военной технике и вынужден был оставить удерживаемые рубежи.

До этого, 18 мая, гаубичный самоходно-артиллерийский взвод под командованием лейтенанта Сергея Воронина выполнял боевую задачу по артиллерийской поддержке подразделений российских мотострелков на важном рубеже обороны, когда враг превосходящими силами попытался выбить их с занимаемых рубежей. Однако атака противника была сорвана, украинские силы понесли потери.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.