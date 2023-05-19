Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд арестовал главу налоговой службы Серпухова
Мир
США ввели новые санкции против компаний из России, Киргизии и Армении
Мир
В грузинской делегации назвали просьбой народа возобновить авиасообщение с РФ
Мир
Эрдоган заявил о намерении работать с Байденом в случае переизбрания
Мир
Одна из теплоэлектростанций на Украине прекратила производство энергии
Авто
Депутаты предложили освободить многодетных россиян от транспортного налога
Туризм
Чернышенко заявил о возобновлении регулярного авиасообщения с Кубой с 1 июля
Общество
В Москве арестовали одну из фигуранток дела о продаже новорожденной
Общество
Генпрокуратура РФ признала Greenpeace нежелательной организацией в России
Армия
Путин заявил о благодарности всей России участникам СВО за мужество и героизм
Мир
В Британии заявили о применении обедненного урана страной в течение десятилетий
Общество
В Крыму увеличили число обходов с осмотром путей после ЧП под Симферополем
Авто
В России появились премиальные седаны Kia K8

Близнецы российского происхождения погибли при падении из окна в Испании

0
Фото: Global Look Press/Jorge Peteiro
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

12-летние сестры-близняшки погибли при неизвестных обстоятельствах, выпав из окна в Испании. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил телеканал RTVE со ссылкой на источники в Национальной полиции.

Инцидент произошел утром в пятницу в городе Овьедо на юге страны. Девочки выпали из окна шестого этажа. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

«Похоже, что вмешательства третьих лиц не было, и мы можем говорить об очень трагическом и прискорбном событии», — приводит телеканал слова пресс-секретаря Главного управления полиции Астурии, инспектора Педро Агуадо.

На данный момент следователи продолжают сбор информации о случившемся. Отмечается, что перед инцидентом сестры вышли из дома, чтобы пойти в школу, однако по неизвестной причине оставили свои рюкзаки на лестничной клетке, после чего выпали из окна, расположенного в подъезде.

Родители девочек уже несколько лет живут в Овьедо, им оказывается психологическая помощь. Пока неизвестно, находились ли они дома в момент случившегося.

Брошенные дети: почему взрослые выкидывают младенцев из окон
И можно ли предотвратить родительский психоз

Ранее, 13 апреля, восемнадцатилетняя волейболистка итальянского клуба «Новара» Джулия Итума погибла, выпав из окна в Турции. Спортсменка выпала из окна шестого этажа своего гостиничного номера в Стамбуле. При этом соседка Итумы по номеру ничего не слышала, ее разбудила полиция уже после инцидента.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023