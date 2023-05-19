Близнецы российского происхождения погибли при падении из окна в Испании
12-летние сестры-близняшки погибли при неизвестных обстоятельствах, выпав из окна в Испании. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил телеканал RTVE со ссылкой на источники в Национальной полиции.
Инцидент произошел утром в пятницу в городе Овьедо на юге страны. Девочки выпали из окна шестого этажа. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
«Похоже, что вмешательства третьих лиц не было, и мы можем говорить об очень трагическом и прискорбном событии», — приводит телеканал слова пресс-секретаря Главного управления полиции Астурии, инспектора Педро Агуадо.
На данный момент следователи продолжают сбор информации о случившемся. Отмечается, что перед инцидентом сестры вышли из дома, чтобы пойти в школу, однако по неизвестной причине оставили свои рюкзаки на лестничной клетке, после чего выпали из окна, расположенного в подъезде.
Родители девочек уже несколько лет живут в Овьедо, им оказывается психологическая помощь. Пока неизвестно, находились ли они дома в момент случившегося.
Ранее, 13 апреля, восемнадцатилетняя волейболистка итальянского клуба «Новара» Джулия Итума погибла, выпав из окна в Турции. Спортсменка выпала из окна шестого этажа своего гостиничного номера в Стамбуле. При этом соседка Итумы по номеру ничего не слышала, ее разбудила полиция уже после инцидента.