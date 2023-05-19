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Опубликовано первое изображение электрокара BMW i5 без камуфляжа

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Фото: соцсети
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В социальных сетях в пятницу, 19 мая, растиражировали первое фото седана c электродвигателем BMW i5, премьера которого состоится на следующей неделе.

Новая итерация BMW 5 серии будет выглядеть практически идентично вне зависимости от силовой установки: топливной или электрической. Таким образом, первое фото i5 может дать хорошее представление о внешнем виде версии с двигателем внутреннего сгорания.

Примечательно, что новое поколение седана не получило знакомую по актуальной версии BMW 7 серии двухуровневую переднюю оптику и гигантские «ноздри» решетки радиатора. Наоборот, экстерьер новинки получился выдержанным в классическом стиле BMW.

Известно, что производство BMW i5 начнется в Германии этим летом, а первые владельцы получат автомобили в октябре. Производитель заявил, что на старте продаж покупателю предложат две версии BMW 5 серии: заднеприводную с двигателем мощностью 340 л.с. и двухмоторную М60 с мотором мощностью порядка 600 л.с. Кроме того, компания сохранит в модельной линейке универсалы.

Премьера BMW 5 серии состоится в грядущую среду, 24 мая, где публике представят все версии нового поколения легендарного седана.

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7 ноября в российских автосалонах в продаже появились BMW 2-й серии. Как и многие другие иномарки, немецкие автомобили ввезли в нашу страну по параллельному импорту.

В большинстве случаев дилеры предлагают модель с минимальным пробегом, так как машины куплены за границей у физических лиц. На модель не действует гарантия от производителя, только небольшая дилерская гарантия. Самый бюджетный вариант купе престижного немецкого бренда стоит 5,5 млн рублей. Топовая версия машины обойдется в 7 млн рублей. По сообщению портала, приобрести BMW 2-й серии можно в нескольких автосалонах в Ставрополе, Волгограде, Краснодаре и Минеральных Водах.

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