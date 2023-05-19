Путин предрек провал попыток разобщить русский и финно-угорские народы

Попытки людей небольшого ума разобщить русский и финно-угорские народы будут обречены на провал, заявил 19 мая президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Глава государства заслушал доклад Петра Тутаева из Ассоциации финно-угорских народов России, который указал на открытое обсуждение США и их союзников планов расчленить РФ, в том числе используя национальный фактор.

«Это (разобщение русского и финно-угорских народов. — Ред.) пытаются сделать люди, которые вообще не понимают, где они находятся и кто они такие. Эти попытки разделить русский и финно-угорский народ не имеют под собой абсолютно никаких оснований, никакой почвы», — подчеркнул Путин.

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