Штормовое предупреждение объявили в Уссурийске на выходные
Штормовое предупреждение объявили на ближайшие дни в связи с приближающимся циклоном в Уссурийске. Об этом сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на администрацию городского округа.
Согласно прогнозам, 20 мая на территории ожидается усиление ветра до 15–20 м/с. Кроме того, в ночь на 21 мая пройдет дождь. За 12 часов выпадет до 40 мм осадков.
Ранее о наступлении циклона предупредили жителей Камчатского края. В западных районах скорость ветра увеличится до 20 м/с. На юге полуострова и в Тигильском районе ожидается дождь.