Пять пляжей планируют открыть в Волгограде этим летом
На территории Волгограда летом 2023 года будут работать пять пляжей. Об этом заместитель руководителя департамента городского хозяйства Елена Славина сообщила на заседании комитета по экологии и благоустройству гордумы 19 мая.
По ее словам, в прошлом году площадки для отдыха у воды были открыты только в Кировском и Красноармейском районах города. Однако в 2023-м будут организованы пять мест, в том числе в северной части Волгограда, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».
«Прозвучавшую информацию мы приняли к сведению и рекомендовали администрации Волгограда активизировать работу по очистке от мусора берегов муниципальных водных объектов», — прокомментировала председатель комитета гордумы по экологии и благоустройству Ирина Фомина.
16 мая сообщалось, что летом 2023 года в Нижнем Новгороде планируют открыть 15 муниципальных пляжей, а также пять зон отдыха. На территориях у воды проводится уборка.