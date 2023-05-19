Эрдоган заявил о намерении работать с Байденом в случае переизбрания
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что будет работать с президентом США Джо Байденом в случае победы во втором туре выборов главы государства. Об этом 19 мая он рассказал в интервью телеканалу CNN.
«Без сомнения. Я буду работать с господином Байденом, а если Байден покинет свой пост, я буду работать с тем, кто придет на его место», — сказал Эрдоган.
Он также добавил, что Западу следует придерживаться более сбалансированной позиции в отношении России. Он напомнил, что зерновая сделка была продлена на два месяца с 18 мая. По словам турецкого лидера, это стало возможно благодаря хорошим отношениям Анкары и Москвы.
Ранее, 16 мая, Эрдоган заявил, что в случае победы на выборах главы государства намерен продолжить текущую политику в отношении России. Турецкий лидер подчеркнул, что притягивать к себе одну страну, а другой бросать вызов, как это делают в Народно-республиканской партии, не в его принципах.
Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая. Эрдоган набрал 49,4% голосов, а единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,96%. Наблюдатели от ОБСЕ сообщили, что не увидели явных манипуляций при подсчете голосов. При этом ни один из кандидатов не набрал нужных 50% голосов.
ЦИК страны подтвердила, что будет второй тур, он пройдет 28 мая.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 мая сообщил, что в Кремле с большим интересом наблюдают за ходом выборов. Он также отметил, что российская сторона с уважением отнесется к выбору граждан республики, рассчитывая при этом, что сотрудничество двух стран будет продолжаться.