Мужчина погиб при падении с тарзанки в реку на Ставрополье
В Георгиевском городском округе Ставропольского края в результате падения с тарзанки в реку погиб 31-летний мужчина. Об этом сообщает региональная противопожарная и аварийно-спасательная служба (ПАСС).
Трагедия произошла в четверг, 18 мая, на реке Подкумок, на берегу которой отдыхала компания друзей. По словам очевидца, 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил прыгнуть в реку, воспользовавшись своеобразной тарзанкой — веревкой, привязанной к дереву.
«Мужчина сорвался вниз и, предположительно, ударился головой, после чего уже не выплыл. Вызов спасателям АСГ Георгиевска поступил в 20:30, поиски были перенесены на утро», — говорится в сообщении ПАСС.
Тело погибшего удалось обнаружить 19 мая около восьми утра недалеко от берега. Его передали сотрудникам полиции, пишет NewsTracker.
Спасатели напоминают, что купальный сезон еще не начался, и призывают жителей пока отказаться от плаванья в водоемах, тем более в состоянии алкогольного опьянения.