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Найдено тело одного из провалившихся под лед в Ярославской области музыканта

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Фото: соцсети
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Обнаружено тело музыканта Аристарха Ухтомского, в марте провалившегося под лед вместе с сооснователем группы Cream Soda Дмитрием Свиргуновым в Ярославской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112» в пятницу, 19 мая.

По данным источника «Известий», 20 марта компания друзей отмечала день рождения Свиргунова в Диево-Городище на берегу Волги. В какой-то момент молодые люди переместились на лед, который не выдержал и под тяжестью треснул.

Погибли Свиргунов, его младший брат Андрей и экс-хоккеист Георгий Киселев.

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