Найдено тело одного из провалившихся под лед в Ярославской области музыканта
Обнаружено тело музыканта Аристарха Ухтомского, в марте провалившегося под лед вместе с сооснователем группы Cream Soda Дмитрием Свиргуновым в Ярославской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112» в пятницу, 19 мая.
По данным источника «Известий», 20 марта компания друзей отмечала день рождения Свиргунова в Диево-Городище на берегу Волги. В какой-то момент молодые люди переместились на лед, который не выдержал и под тяжестью треснул.
Погибли Свиргунов, его младший брат Андрей и экс-хоккеист Георгий Киселев.