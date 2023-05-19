«Газель» сбила школьника в Твери
В Твери произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. На улице Хромова около дома 19 сбили 12-летнего мальчика.
Как сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на УГИБДД по Тверской области, 31-летний водитель автомобиля «Газель» не заметил мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ребенок получил травмы и был госпитализирован.
Ранее, 25 апреля, сообщалось, что в Тверской области легковой отечественный автомобиль сбил пешехода на дороге. Авария произошла на 4-м км автодороги М-10 «Россия» – Лихославль. Водитель «Лады Гранта» допустил наезд на пешехода, который шел по проезжей части.