Порядка 1,5 км водопроводных сетей заменят в Калуге

В Калуге начались работы по замене коммуникаций на городских улицах. Они проводятся в рамках федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры.

Как уточняет газета «Весть» со ссылкой на госпредприятие «Калугаоблводоканал», сейчас работы ведутся на улице Огарева. По этой причине временно перекрыт проезд транспорта от улицы Плеханова до улицы Рылеева.

Специалисты должны заменить около 1600 погонных метров водопровода от улицы Плеханова до улицы Московской, а также привести в порядок порядка 30 колодцев.

Агентство отмечает, что новые трубы изготовлены из полимерного материала, который не подвержен коррозии, что позволит во много раз увеличить срок безаварийной службы коммунальных сетей.

Ранее, в конце апреля, сообщалось о начале капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Дзержинском районе Калужской области. Планируется отремонтировать в этом году 11 зданий.