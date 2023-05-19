Индонезия откроет прямой рейс между Джакартой и Владивостоком

Индонезия откроет прямое авиасообщение с Владивостоком и транзитные рейсы с другими российскими городами. Об этом в пятницу, 19 мая, заявил заместитель посла Индонезии в РФ Берлиан Хелми на полях форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

«Да, мы откроем прямое авиасообщение с Джакартой. Сначала откроем рейс Джакарта – Владивосток, затем через Владивосток в Москву, Башкортостан, Нижний Новгород и Томск», — приводит его слова ТАСС.

По словам Хелми, страна на данный момент работает над открытием прямых рейсов из Джакарты именно во Владивосток, так как Россия сейчас ориентируется на свою восточную часть.

Открытие рейсов будет зависеть от администрации аэропорта Владивостока, подчеркнул заместитель посла. Индонезия со своей стороны работает над механизмом, позволяющим реализацию авиасообщений.

«Также мы можем подумать над рейсами через Манилу или Сингапур <...>. Все необходимые соглашения достигнуты и есть», — заключил он.

Ранее, 17 мая, посольство РФ в Джакарте рассказало «Известиям», что власти России и Индонезии ведут работу по возобновлению прямого авиасообщения между странами. Согласно данным посольства Индонезии в Москве, в январе 2023 года страна приняла более 23 тыс. туристов из России.

Наряду с этим посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес заявил, что страна пока не планирует вводить квоты для туристов, россиян по-прежнему ждут на Бали и других курортах.