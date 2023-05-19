Ограничение движения на трассе М-10 под Тосно введут на два месяца
В Ленинградской области на участке трассы М-10 «Россия» под городом Тосно введут ограничения движения. Они будут действовать в течение двух месяцев, с 24 мая по 15 июля, в оба направления.
На всех четырех полосах участка дороги Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург заменят слои износа, сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу Упрдор «Северо-Запад». Сначала ремонт проведут в направлении Москвы, а затем — в направлении Санкт-Петербурга. На время работ на соседствующей с перекрытой полосе скорость ограничат до 40 км/ч.
Уточняется, что сроки перекрытий могут скорректировать с учетом погоды.
Ранее сообщалось о закрытии в Петербурге на реставрацию московских Триумфальных ворот. Ремонт памятника в городе продлится почти два года. Последнее обновление проводилось более 20 лет назад.