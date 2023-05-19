Изможденный лось пришел посмотреть на гимназию в Казани

Изможденный лось бродил по территории 19-й гимназии в Приволжском районе Казани, рассказали очевидцы в социальных сетях в пятницу, 19 мая.

Животное не кидалось на окружающих, а спокойно стояло возле забора, пишет Inkazan. Также в соцсетях появилась информация, что сохатый бегал по проспекту Победы. Был это один и тот же лось, неизвестно.

В администрации Вахитовского и Приволжского районов заявили, что специалисты госкомитета по биологическим ресурсам Республики Татарстан уже выехали на место инцидента.

«Если проблема серьезная, сотрудники госкомитета заберут животное в реабилитационный центр внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира в Зеленодольском районе, где за ними будут ухаживать специалисты», — говорится в Telegram-канале администрации, цитату приводит ИА «Татар-информ».

Жителей Казани также попросили не приближаться к диким животным, а при обнаружении диких животных или птиц, которые нуждаются в помощи, звонить специалистам.