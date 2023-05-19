Макет подлодки «Ленинский комсомол» открыли в Кронштадте
В Кронштадте в музейно-историческом парке «Остров фортов» представили полноразмерный макет первой советской атомной подлодки К-3 «Ленинский комсомол». Макет выполнили по оригинальным чертежам подводной лодки в натуральную величину и окрасили в соответствии с «боевой» эпохой первого советского атомохода.
Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на администрацию парка, цель появления в парке нового арт-объекта — популяризация готовящегося к открытию Музея военно-морской славы. Это событие случится 30 июля.
Также в парке прошла акция «Сад памяти». На территории музея в кластере «Остров фортов» была высажена аллея в память о моряках-подводниках Балтийского флота.
Ранее сообщалось, что в парке «Остров фортов» установили памятник русскому мореплавателю, исследователю Арктики Федору Литке. Его открыли к 225-летнему юбилею адмирала. Скульптуру создала студия военных художников им. М.Б. Грекова.