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Сюжет:

В ГД оценили вероятность возобновления отношений России и Великобритании

Депутат Белик: Британия стремится быть в авангарде антироссийской политики
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Фото: Global Look Press/Sina Schuldt
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Великобритания стремится быть в авангарде антироссийской политики. О нормализации отношений между Москвой и Лондоном говорить не приходится. Об этом 19 мая «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Ранее в этот день Великобритания ввела санкции в отношении 86 юридических и физических лиц, связанных с Россией. Новые санкции связаны с якобы «кражей украинского зерна», а также нацелены против передовых военных технологий и «оставшихся источников доходов» России. Кроме того, санкции расширены в отношении энергетического, металлургического, оборонного, транспортного и финансового секторов РФ.

По словам депутата, очередным списком ограничений Британия пытается усиливать давление на Россию, «методично и дотошно» выискивая ключевые сферы и посягая на сектор финансов, энергетики, оборонной промышленности и другие направления. Но и здесь Москва выстроит работу так, чтобы нивелировать последствия от «маниакального желания Туманного Альбиона» нанести экономический вред РФ, подчеркнул он.

«Последствия санкций, введенных в защиту «демократических ценностей» — понятия размытого, зато расхожего для Великобритании, США и их приспешников, приходится испытывать самим гражданам. Уровень жизни британцев снижается, цены на топливо и продовольствие растут, но правительство Великобритании упрямо следует своему курсу», — заявил Белик.

Парламентарий добавил, что в нынешней ситуации невозможно говорить о какой-либо нормализации российско-британских отношений, учитывая откровенно враждебную политику Лондона, касающуюся не только санкций, но и поставок вооружения Киеву.

Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов рассказал «Известиям», что новые санкции Британии направлены на обходные маневры введенных ранее мер.

«Пакет направлен именно на те обходные маневры, которые Россия придумала для того, чтобы предыдущие санкции нивелировать, которые были введены Великобританией и другими странами. Здесь идет постоянное соревнование, вводятся новые санкции, российские компании ищут новые обходные пути. Соответственно, затем всё это анализируется, какие обходные пути были найдены, и разрабатывается новый пакет санкций, чтобы всё это перекрыть. До этого с санкциями успешно боролись, думаю, что и этот пакет тоже сможем обойти», — сказал он.

«Действуют по логике «война всё спишет»
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Накануне Великобритания объявила о запрете на импорт алмазов, меди, алюминия и никеля российского происхождения.

В марте в интервью «Известиям» посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что по итогам 2022 года двусторонние хозяйственные связи России с Великобританией фактически «обнулились».

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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