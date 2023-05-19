Симоньян заявила о пришедшей на ее имя бандероли со следами взрывчатки
Главред RT Маргарита Симоньян сообщила 19 мая, что на ее имя на работу прислали бандероль со следами взрывчатки.
«Бандероль из Гонконга. Взрывного устройства там не оказалось», — написала журналист в своем Telegram-канале.
По ее словам, предмет ей показался похожим на пенал.
Ранее, 12 мая, в Перми полиция задержала трех мошенников, которые от имени Маргариты Симоньян собирали деньги якобы на помощь российским военнослужащим в зоне специальной военной операции (СВО). При этом журналист в своем Telegram-канале неоднократно указывала, что не ведет никаких сборов на нужды участников СВО.
В настоящее время трое фигурантов находятся под подпиской о невыезде. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).