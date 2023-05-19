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Симоньян заявила о пришедшей на ее имя бандероли со следами взрывчатки

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Главред RT Маргарита Симоньян сообщила 19 мая, что на ее имя на работу прислали бандероль со следами взрывчатки.

«Бандероль из Гонконга. Взрывного устройства там не оказалось», — написала журналист в своем Telegram-канале.

По ее словам, предмет ей показался похожим на пенал.

Ранее, 12 мая, в Перми полиция задержала трех мошенников, которые от имени Маргариты Симоньян собирали деньги якобы на помощь российским военнослужащим в зоне специальной военной операции (СВО). При этом журналист в своем Telegram-канале неоднократно указывала, что не ведет никаких сборов на нужды участников СВО.

В настоящее время трое фигурантов находятся под подпиской о невыезде. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

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