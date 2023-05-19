Аэропорт Брянск включили в программу помощи правительства РФ

Международный аэропорт Брянск может рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку. Он вошел в список объектов, на восстановление которых направят средства из федерального бюджета.

Какую именно сумму получит брянский аэропорт, пока неизвестно. Есть информация, что деньги пойдут на частичную компенсацию операционных расходов аэропортов, сообщает NASHBRYANSK.RU.

24 февраля 2022 года над российскими регионами, которые находятся недалеко от Украины, закрыли воздушное пространство для гражданских самолетов. Первоначально сообщалось, что полеты отменят до 14 марта. Однако ограничения не раз продлевали.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить дополнительно более 2 млрд рублей на поддержку временно закрытых российских аэропортов. По его словам, данная мера позволит сохранить коллективы аэропортов, а также возобновить обслуживание рейсов при первой возможности.