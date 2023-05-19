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Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в развращении школьницы учителя

В Москве задержали подозреваемого в развращении школьницы учителя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Москве правоохранительные органы задержали учителя биологии 1994 года рождения, подозреваемого в развращении ученицы. Об этом рассказал в пятницу, 19 мая, источник «Известий».

По его словам, девочка призналась своему отцу, что еще весной 2020 года после уроков педагог совершал развратные действия в отношении нее. На тот момент школьнице было около 13 лет. Кроме того, ученица также показала папе видео, поступившее на ее телефон, на котором подозреваемый совершает развратные действия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ («Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), отмечает пресс-служба столичного главка СК РФ.

Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Директор школы № 1569 Алла Воропаева, в свою очередь, сообщила «РИА Новости» об увольнении педагога. По ее словам, ученице будет оказана психологическая помощь и «любая другая необходимая поддержка» для нее и ее семьи.

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В конце марта в Москве задержали пожилого учителя за развращение школьницы. На педагога пожаловалась мама девочки. Директор школы Алексей Бойков рассказал, что сотрудника уволили сразу же после того, как стало известно об инциденте. В отношении учителя возбуждено уголовное дело.

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