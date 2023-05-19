«Москвич» передаст 3 тыс. автомобилей в такси

Группа компаний People&People сделала заказ на 3 тыс. кроссоверов «Москвич 3», чтобы передать их на службу в сервисах такси «Таксовичкоф» и «Ситимобил». Об этом стало известно 19 мая в ходе IV Международного автотранспортного фестиваля SPbTransportFest

Всего в таксопарки российских регионов поступят 3 тыс. автомобилей «Москвич 3» в комплектации «Стандарт» с автоматической трансмиссией CVT.

По словам гендиректора завода «Москвич» Дмитрия Пронина, автомобили будут удобны для ежедневных поездок и обеспечат высокий уровень комфорта.

Львиная доля приобретенных сервисами такси автомобилей будет готова к эксплуатации до конца 2023 года. Известно, что часть «Москвичей» будет участвовать в программе «СитиПарк», согласно условиям которой сотрудник сервиса такси может начать работу на новом автомобиле без первоначального взноса и по истечении срока аренды выкупить его.

15 мая в Москве и Санкт-Петербурге начались продажи кроссоверов «Москвич 3» в версии «Комфорт».

Главные отличия «Комфорта» от базовой версии ― это электропривод багажника, подогрев сидений, электропривод складывания боковых зеркал, боковые подушки и шторки безопасности, цифровая приборная панель, которую можно встретить также в электрокаре «Москвич 3e», а также кожаная обивка сидений.

Новая версия автомобиля, выпущенного в столице, оснащена единственным доступным для «Комфорта» силовым агрегатом ― турбированным бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. в паре с вариатором.

Цена «комфортного» «Москвича» начинается от 2 250 000 рублей, что на 280 тыс. дороже базовой комплектации автомобиля «Стандарт».