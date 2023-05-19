Полиция в Пензе установила личности повредивших остановку вандалов

В Пензе правоохранительные органы установили личности подростков, которые испортили остановку. Полицейские смогли узнать, кто заснял момент, как хулиганы уродовали павильон.

Правоохранители обнаружили видеозапись 14 мая. На ней зафиксировано, как подростки разбивают стекло остановочного комплекса на улице Володарского.

Во время проверки были установлены личности пяти несовершеннолетних 2006 года рождения, которые были причастны к акту вандализма.

Сами подростки уже сознались в содеянном. Они рассказали, что 13 мая во время прогулки вынули стекло из стенки павильона и положили на выступ, а потом разбили стекло, столкнув на асфальт.

Акт вандализма и порчи имущества был заснят на телефон, а запись выложена в одном из городских пабликов.

Родителей подростков привлекли к административной ответственности. Решается вопрос о возмещении материального ущерба, пишет ИА «Пенза-пресс».

Ранее страховой дом ВСК провел исследование, по результатам которого были названы города-лидеры по числу случаев с повреждением автомобилей вандалами. Выяснилось, что машины чаще всего портят в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.