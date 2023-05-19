Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) во время допроса до смерти избили российского военнопленного. Об этом 19 мая сообщили в Следственном комитете (СК) РФ со ссылкой на вернувшегося из плена бойца ВС РФ.

По словам военнослужащего, он попал в украинский плен в октябре 2022 года, когда получил два ранения в ногу и не смог самостоятельно передвигаться. Он рассказал, что сотрудники СБУ не раз применяли к российским пленным физическое насилие.

Так, одного из бойцов жестоко избили во время допроса. Он умер вскоре после возвращения в камеру.

Кроме того, мужчина сообщил, что охранники вырезали на правой стороне его груди скандинавский символ. Он объяснил, что один из охранников хотел сделать себе такую татуировку и решил посмотреть, как она будет выглядеть со стороны. При этом военнослужащему угрожали ударами током.

В Следственном комитете заявили, что полученная информация будет приобщена к уголовным делам по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»), ранее возбужденным в отношении граждан Украины.

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