Самый сильный с начала сезона пожар потушили в Вологодской области

В Вытегорском районе Вологодской области потушили самый сильный с начала сезона лесной пожар. Огонь распространился на площади около 14 га.

По словам первого вице-губернатора Дмитрия Горбачева, которые приводит ИА FlashNord, возгорание заметили во время авиапатрулирования.

Первыми для тушения десантировались парашютисты-пожарные. Затем в район пожара прибыли наземные силы лесной охраны и арендаторы лесного участка.

Борьбу с огнем осложнял сильный ветер. Однако специалистам удалось справиться и ликвидировать возгорание в первые сутки с момента его обнаружения.

Причиной пожара стал человеческий фактор.

Ранее, 18 мая, сообщалось, что в Московской области ввели ограничение на пребывание в лесах. Это связано с осложнением пожароопасной обстановки, отсутствием осадков и установлением на территории земель лесного фонда четвертого класса пожарной опасности. Ограничение будет действовать до 23 мая.