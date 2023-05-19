Теплицы разорившегося курского «Агропарка» выставят на продажу

Тепличный комплекс ООО «ТК «Агропарк» продадут за 1,7 млрд рублей. Арендатором обанкротившегося предприятия выступает «Эко-культура». Информация о продаже появилась на Федресурсе. Положение о начальной цене и порядке проведения торгов опубликовали перед аукционом. В единый лот входит имущество, которое находится в залоге у АО «Россельхозбанк».

Как уточняет ИА «Абирег», речь идет о тепличном комплексе с инженерными коммуникациями площадью порядка 11 тыс. кв. м, очистных сооружениях, производственных складах и другом оборудовании. Активы расположены в Глушковском районе Курской области.

В строительство тепличного комплекса было вложено 2,2 млрд рублей, из которых 1,7 млрд рублей — это кредиты. Конкурсное производство ввели на курском предприятии в сентябре 2022 года по заявлению банка. В реестр требований кредиторов включили 1,2 млрд рублей.

В декабре стало известно, что теплицы заработали в составе агрохолдинга «Эко-культура», арендовавшего объект. 80% сотрудников смогли вернуться на работу.

Планируется, что холдинг, благодаря новым мощностям, будет выращивать 5,3 тыс. т продукции в год.