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Первые ландыши зацвели в лесах Московской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Первые ландыши зацвели в зеленых зонах Московской области. Об этом сообщили в комитете лесного хозяйства региона в пятницу, 19 мая.

«В 80-е годы прошлого столетия ландыш практически исчез из лесов Подмосковья. Популярные ландышевые букетики и целительные свойства растения поставили существование вида под угрозу. И сегодня ландыш требует бережного отношения с целью сохранения его в дикой природе», — цитирует сообщение телеканал «360».

Ландыш растет на опушках и полянах в лиственных, сосновых и смешанных лесах. Растение любит тенистые места и богатые хорошо увлажненные почвы. Период цветения длится 20-25 дней.

«Важно отметить, что, как бы ни был красив цветок и какими бы целебными свойствами он ни обладал, все части этого растения ядовиты, а самая большая концентрация токсинов содержится в ягодах. Опасен его яд и для домашних животных», — подчеркнули в ведомстве.

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