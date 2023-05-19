Первые ландыши зацвели в лесах Московской области

Первые ландыши зацвели в зеленых зонах Московской области. Об этом сообщили в комитете лесного хозяйства региона в пятницу, 19 мая.

«В 80-е годы прошлого столетия ландыш практически исчез из лесов Подмосковья. Популярные ландышевые букетики и целительные свойства растения поставили существование вида под угрозу. И сегодня ландыш требует бережного отношения с целью сохранения его в дикой природе», — цитирует сообщение телеканал «360».

Ландыш растет на опушках и полянах в лиственных, сосновых и смешанных лесах. Растение любит тенистые места и богатые хорошо увлажненные почвы. Период цветения длится 20-25 дней.

«Важно отметить, что, как бы ни был красив цветок и какими бы целебными свойствами он ни обладал, все части этого растения ядовиты, а самая большая концентрация токсинов содержится в ягодах. Опасен его яд и для домашних животных», — подчеркнули в ведомстве.

25 апреля старший научный сотрудник Ботанического сада МГУ имени М.В. Ломоносова Татьяна Варлыгина рассказал в беседе с НСН, что опасными для человека могут быть растения-аллергены, заносные виды флоры и красиво цветущие ядовитые растения.

Ранее, 19 апреля, первая сакура в Москве расцвела в «Аптекарском огороде».

Речь идет о вишне Саржента, или вишне сахалинской, которая растет возле Субтропической оранжереи рядом с малой черемухой. Сотрудники сада отмечают, что скоро распустится и сакура из Японии.