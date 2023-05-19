Москвичей предупредили о пробках до восьми баллов вечером 19 мая

Пробки на дорогах в центре Москвы могут составить восемь баллов вечером в пятницу, 19 мая. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«ЦОДД: Движение оцениваем в шесть баллов. Вечером в центре ожидаем до восьми — рекомендуем в часы пик воспользоваться городским транспортом. В связи с коротким рабочим днем в городе час пик начнется раньше — около 16:00», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В настоящее время затруднено движение на МКАД в районе улицы Верхние Поля, а также на ТТК в районе Савеловской эстакады и у дома 16 на улице Автозаводская, передает агентство городских новостей «Москва».

В дептрансе также попросили автомобилистов соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее в этот день синоптики Гидрометцентра рассказали, что небольшое похолодание придет в Москву на выходных. Кратковременные осадки ожидаются также в течение субботы и воскресенья. С началом новой недели тепло вернется в город.