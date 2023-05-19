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В МИЦ «Известия» обсудят риски в случае дефолта в США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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22 мая в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Угроза дефолта в США: причины и последствия для мировой экономики».

В чем причины экономических проблем в США? Объявят ли США дефолт по своему госдолгу? Как это может повлиять на мировую экономику и фондовый рынок? Ждать ли мирового кризиса в 2023 году?

Участники:

  • Владимир Миловидов, заведующий кафедрой международных финансов МГИМО;
  • Михаил Беляев, экономист;
  • Владимир Скалкин, доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ;
  • Дмитрий Евстафьев, политолог.

Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать Ф.И.О., название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru Ф.И.О., название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

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