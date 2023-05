Басист The Smith Энди Рурк умер в возрасте 59 лет

Басист The Smith Энди Рурк, последнее время боровшийся с онкологией, умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление гитариста группы Джонни Марра в социальных сетях 19 мая.

Сообщается, что Рурк скончался после продолжительной болезни, вызванной раком поджелудочной железы.

Британский музыкант Эндрю Майкл Рурк был сооснователем рок-группы The Smiths. Являлся постоянным участником коллектива с 1982 по 1986 год. Вместе с группой выпустил такие хиты, как This Charming Man и There Is a Light.

Также играл в группе Freebass с бас-гитаристами Питером Хуком из New Order и Мани из Stone Roses.

Когда у Энди Рурка диагностировали онкологию, не сообщается.