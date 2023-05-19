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Иммунолог оценил риск пандемии птичьего гриппа

Иммунолог Жемчугов: к пандемии птичьего гриппа могут привести мутации вируса
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин
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Если птичий грипп вдруг примет в результате мутаций свойство передаваться от человека к человеку еще и воздушно-капельным путем, то возникшие свойства могут привести к пандемии. Такое мнение врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов высказал в пятницу, 19 мая.

Эксперт рассказал, как птичий грипп протекает у человека и каким образом он распространяется.

По словам медика, никаких особых клинических проявлений нет — симптомы как и при любом вирусном заболевании.

Иммунолог добавил, что для того, чтобы определить, что грипп именно птичий, нужно сделать тест.

«Большинство вирусных заболеваний начинаются одинаково. Высокая температура, головная боль, боль в мышцах. Это симптомы интоксикации. Они все одинаковые, а потом уже через несколько дней начинаются отличия», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

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Накануне мэр Москвы Сергей Собянин установил карантин в районах Братеево и Орехово-Борисово Северное из-за вспышки птичьего гриппа. В список зон-районов, в которых существует вероятность распространения заболевания, вошли Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово и другие, передает RT.

В Роспотребнадзоре сообщили «Известиям», что рисков для жизни и здоровья жителей столицы нет. Случаи инфицирования людей гриппом птиц на территории Москвы также отсутствуют.

В свою очередь главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус пояснил «Известиям», что карантин из-за птичьего гриппа на некоторых территориях столицы вводится для защиты сельского хозяйства.

До этого, 12 апреля, иммунолог Николай Крючков заявил, что вероятность пандемии птичьего гриппа мала, потому что вирус не «перешел барьер передачи от человека к человеку». По его словам, смертельность H3N8 пока назвать нельзя, так как он появился совсем недавно, однако она будет несколько выше, чем у сезонного гриппа.

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