Путин заявил о непрекращающихся атаках Запада на ценности РФ

Против России направлен практически весь арсенал Запада, атаки на ее ценности не прекращаются, заявил президент страны Владимир Путин на Совете по межнациональным отношениям 19 мая.

«Атаки на нашу культуру, духовные ценности не прекращаются, продолжаются попытки вбить клин для межнационального разобщения», — указал российский лидер.

Путин также назвал противников России «недоумками», которые руководствуются неоколониальными идеями. По его словам, враги государства устраивают провокации внутри национальных сообществ, якобы от лица российских народов создают различные общественно-политические объединения.

Наряду с этим они «нагло заявляют» о необходимости деколонизации России, подчеркнул глава государства.

Ранее, 2 мая, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Известиям» указал на попытки Запада подорвать внутреннее единство России и ее народа. Он отметил, что коллективный Запад пытается разрушить основы общероссийской и национальной идентичности, изо всех сил навязывая чуждые нововведения вроде гендерного многообразия и исторического ревизионизма.

До этого, в феврале, в послании Федеральному собранию Владимир Путин подчеркнул, что Россия является открытой страной со своей самобытной цивилизацией. Президент указал, что именно российский народ является основой суверенитета страны и источником власти, а права и свободы граждан остаются незыблемыми.