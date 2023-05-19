Байден спотыкается, спускаясь по ступеням храма, пока лидеры G7 ждут его

Байден спотыкается, спускаясь по ступеням храма, пока лидеры G7 ждут его

2023-05-19 14:44:40

2023-05-19 14:44:40

2023-05-19 14:44:40

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