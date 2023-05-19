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Карта спецоперации на Украине 19 мая

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 19 мая можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в районе населенного пункта Мервичи в Львовской области было уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники.

ВС РФ уничтожили до 130 военных ВСУ на донецком направлении и более 85 украинских военных и САУ «Гвоздика» на краснолиманском направлении.

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Сейчас штурмовые отряды ведут бои в западной части Артемовска (украинское название — Бахмут). Подразделения южной группировки войск сдерживают ВСУ, прикрывая фланги штурмовых отрядов в боях за город.

Также, по словам Конашенкова, ВС РФ уничтожили в районе населенного пункта Боковое в ДНР склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Калиновка, Часов Яр и Красное.

Кроме того, ВС России уничтожили до 120 военных ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях и до 65 украинских военных на купянском направлении.

Конашенков также сообщил, что ВС России уничтожили в районе Константиновки в ДНР склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ и более 70 украинских военных и наемников на артемовском направлении.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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