Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили хранилище топлива для украинской военной техники в районе населенного пункта Мервичи Львовской области. Об этом 19 мая сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.

Кроме того, ночью из высокоточного оружия большой дальности морского базирования был нанесен удар по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — отметил Конашенков.

В результате были нарушены снабжение, подготовка и формирование резервов украинских войск.

Ранее, 18 мая, ВС РФ также нанесли удар высокоточным оружием по складам иностранной техники и боеприпасов, а также резервам ВСУ. В результате ударов были уничтожены значительные запасы украинского вооружения и боеприпасов, а также пресечено выдвижение резервов в районы ведения боевых действий.

До этого, 17 мая, Минобороны сообщило об ударе ВС РФ по крупному складу боеприпасов украинских войск в Николаеве. Тогда же стало известно, что Российская армия разрушила оборонный завод «Зоря-Машпроект» под Николаевом. ВС РФ использовали ракеты «Калибр».

Специальная военная операция по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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