В Зальцбурге умер сыгравший Фантомаса актер Хельмут Бергер, сообщил 18 мая телеканал ORF.

29 мая ему исполнилось бы 79 лет.

Кроме «Фантомаса», в его фильмографии такие киноленты, как «Колдуньи», «Гибель богов», «Портрет Дориана Грея», «Крестный отец 3» и многие другие.

В 2000-х Бергер ушел на пенсию и ухаживал за матерью в Зальцбурге, пишет «Газета.Ru». 10 лет назад Бергер недолго участвовал в немецком шоу «Я звезда — забери меня отсюда!», но бы вынужден покинуть его из-за проблем со здоровьем.