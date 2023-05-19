Серийного угонщика велосипедов задержали в Красноярске

В Красноярске задержали парня, которого подозревают в серии краж велосипедов. Полиция возбудила уголовное дело.

По данным правоохранительных органов, с заявлением обратился один из пострадавших. Мужчина рассказал, что к нему подошел незнакомец и попросил прокатиться на велосипеде. В итоге злоумышленник скрылся вместе с велосипедом, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Вскоре подозреваемый был задержан. К тому моменту 18-летний парень успел сдать украденный велосипед в ломбард и получить 6 тыс. рублей. Установлено, что задержанный причастен еще к пяти велосипедным кражам.

Парень находится под стражей. Сотрудники полиции ищут украденные велосипеды.

В Орле полиция задержала мужчину, который украл из подъезда электровелосипед. Владелец оставил транспортное средство стоимостью 70 тыс. рублей на лестничной площадке и не пристегнул его специальным тросом.