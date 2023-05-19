Рязанской области выделили 6 млн рублей на площадки ГТО

Рязанской области выделили 5,9 млн рублей на создание двух площадок ГТО. Такое решение приняла комиссия Федерального Собрания России по перераспределению бюджетных ассигнований, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, в 2023 году современное оборудование закупят для двух площадок. Там можно будет не только сдать нормы ГТО, но и заниматься спортом.

«Важно обеспечить шаговую доступность таких объектов. И мы будем использовать все возможности, чтобы создать как можно больше спортивных объектов разного уровня», — подытожил Малков, его цитату приводит 62INFO.ru.

Глава региона добавил, что площадки оборудуют в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», пишет РИА «7 новостей».

Нормы ГТО («Готов к труду и обороне») — это комплекс упражнений, цель которых заключается в проверке физического состояния граждан, пропаганде здорового образа жизни и физической активности.