Симоньян сообщила о пришедшей на ее имя бандероли со следами взрывчатки
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале 19 мая сообщила, что на ее имя на работу пришла бандероль со следами взрывчатки.
Как позднее установила журналист, предмет оказался безвредным.
«Бандероль из Гонконга. Взрывного устройства там не оказалось», — пояснила Симоньян.
По ее словам, предмет ей показался похожим на пенал.
Ранее, 2 мая, на почте во Внуково обнаружили четыре автомата Калашникова. Почтовое отправление задержали и передали представителям правоохранительных органов. Если оружие боевое, то отправителю и адресату может грозить уголовная ответственность.