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Медведев ответил на слова главы ЕК о равноправных переговорах с Украиной

Медведев заявил, что переговоров по урегулированию на Украине сейчас не надо
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Фото: РИА Новости/БелТА/Максим Гучек
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 19 мая заявил, что говорить по ситуации конфликта на Украине можно только с ее хозяевами — Вашингтоном.

Таким образом Медведев отреагировал на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что мирные переговоры на равных условиях между Россией и Украиной должны быть отвергнуты.

«Какие могут быть равные переговоры с нацистским государством, находящимся в стадии полураспада под внешним управлением? Говорить можно только с хозяевами. Вернее — только с Вашингтоном. Других собеседников просто нет», — написал в Telegram-канале Медведев.

Он уточнил, что переговоры нужно вести о мироустройстве после конфликта.

Однако, по словам зампреда Совбеза, пока говорить о переговорах преждевременно.

«Пока не будет соответствующего решения США, не будет и переговоров»
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7 мая экс-госсекретарь США Генри Киссинджер предположил, что Россия и Украина могут начать мирные переговоры к концу этого года.

В январе экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью «Известиям» также отмечал, что переговоры между Москвой и Киевом могут возобновиться, только когда будет принято соответствующее решение со стороны США.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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