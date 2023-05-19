Реклама
Прямой эфир
Мир
Патрушев отметил наращивание сил НАТО у российских границ
Мир
Оппозиция попыталась прорвать кордон полиции в аэропорту Тбилиси после рейса из Москвы
Политика
Патрушев указал на невыполнение требований РФ в рамках продления зерновой сделки
Общество
Росавиация выдала Georgian Airways разрешение на полеты из Тбилиси в Москву
Общество
Уровень доверия россиян Путину составил более 80%
Общество
Патрушев заявил о причастности США к убийству Татарского и покушению на Прилепина
Мир
Премьер-министр Грузии указал на нежелание страны следовать политике ЕС
Мир
Патрушев назвал поставку ракет Storm Shadow Украине противоречащей нормам
Армия
«РВ» сообщила о взятии российскими силами укрепрайона «Домино» в Артемовске
Мир
В парламенте Литвы намерены обсудить переименование России в Московию
Армия
В ЛНР сообщили о переброске резервов ВСУ к Артемовску из-за высоких потерь
Армия
Шойгу посетил передовой пункт управления группировки войск «Восток» в зоне СВО
Общество
Симоньян сообщила о пришедшей на ее имя бандероли со следами взрывчатки

Активность клещей превысила многолетние показатели в Приморье

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С начала сезона в Приморском крае 1978 человек пострадали от укусов клещей. Активность вредителей превысила средние многолетние показатели на 12,7%.

На экспресс-экспертизу поступило свыше 1,3 тыс. особей клещей, которых сняли с людей. Антиген клещевого энцефалита обнаружен в шести особях. Это 0,4% всех проб, уточняет ИА UssurMedia. По сравнению с 2022 годом активность клещей выросла на 9,2%.

Акарицидная обработка в 2023 году запланирована более чем на 1 тыс. объектов, в том числе в 329 детских оздоровительных учреждениях. Специалисты Роспотребнадзора призывают жителей региона соблюдать меры безопасности при выезде на природу. В частности, следует использовать максимально закрытую одежду и репелленты.

В Забайкальском крае с начала сезона от укусов клещей пострадали 324 человека, в том числе 123 ребенка.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023