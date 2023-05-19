Активность клещей превысила многолетние показатели в Приморье

С начала сезона в Приморском крае 1978 человек пострадали от укусов клещей. Активность вредителей превысила средние многолетние показатели на 12,7%.

На экспресс-экспертизу поступило свыше 1,3 тыс. особей клещей, которых сняли с людей. Антиген клещевого энцефалита обнаружен в шести особях. Это 0,4% всех проб, уточняет ИА UssurMedia. По сравнению с 2022 годом активность клещей выросла на 9,2%.

Акарицидная обработка в 2023 году запланирована более чем на 1 тыс. объектов, в том числе в 329 детских оздоровительных учреждениях. Специалисты Роспотребнадзора призывают жителей региона соблюдать меры безопасности при выезде на природу. В частности, следует использовать максимально закрытую одежду и репелленты.

В Забайкальском крае с начала сезона от укусов клещей пострадали 324 человека, в том числе 123 ребенка.