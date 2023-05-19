Опубликованы кадры с места стрельбы в центре Москвы

«Известия» публикуют кадры с места стрельбы, которая произошла утром в пятницу, 19 мая, в центре Москвы.

На кадрах видно, что мужчина лежит на асфальте, рядом несколько человек ругаются и хватают друг друга. Рядом с пострадавшим кровь.

Инцидент произошел на улице Маросейка.

По последним данным, с места конфликта были госпитализированы двое.

Ранее, 9 мая, сын выстрелил в мать из пневматического оружия в ходе семейного конфликта на юге Москвы. Женщину госпитализировали.