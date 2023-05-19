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Лавров заявил о намерении РФ добиться стабилизации ситуации на Южном Кавказе

Лавров: работа над текстом мирного договора между Арменией и Азербайджаном идет активно
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Фото: Kirill Kudryavtsev/Pool via REUTERS
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Работа над текстом мирного договора между Арменией и Азербайджаном идет активно. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на трехсторонней встрече с азербайджанским и армянским коллегами Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном 19 мая.

«Мы будем всячески добиваться того, чтобы решения, касающиеся стабилизации ситуации (на Южном Кавказе. — Ред.), были выполнены», — указал Лавров.

Руководитель российского дипломатического ведомства отметил, что РФ рассчитывает, что принятые решения будут уважать и другие страны, которые так или иначе заинтересованы в стабильности в этом регионе.

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Накануне армянский премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга стало важным шагом на пути к установлению мира между странами. Он также добавил, что Ереван принял предложение Москвы о проведении 25 мая трехсторонней встречи при посредничестве президента России Владимира Путина.

До этого, 13 мая, Пашинян обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем военно-политическую обстановку на Южном Кавказе. Политики обменялись мнениями по поводу гуманитарной обстановки в регионе. В частности, обсуждались гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе из-за блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, а также ряд других вопросов.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 2 мая заявил, что российская сторона приветствует любую помощь в урегулировании напряженности между Ереваном и Баку на базе двусторонних документов, которые были подписаны осенью 2020 года с участием России.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

Осенью 2022 года ситуация на армяно-азербайджанской границе усугубилась. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

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