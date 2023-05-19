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В липецких лесах подсчитали лосей, оленей и куниц

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В Липецкой области подвели итоги мониторинга диких животных, которые обитают в местных лесах. Выяснилось, что поголовье зверей увеличилось, сообщает региональное управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов.

Всю зиму егеря подсчитывали лесных обитателей по следам на снегу, а также с использованием фотоловушек, спутниковых навигаторов и беспилотников. Оказалось, что в липецких лесах обитают 660 лосей, 956 благородных оленей и 5 535 европейских косуль, 51 заяц-беляк, 346 выдр, 1009 белок.

Увеличилось количество лесных куниц и зайцев-русаков — до 962 и 5536 особей соответственно. Выросло и число бобров в реках и прудах региона. В 2023 году насчитали 3035 особей этого вида животных, отмечает LipetskMedia.

Также егеря отметили увеличение численности диких животных и птиц, занесенных в Красную книгу Липецкой области, пишет пишет GOROD48.

Ранее в мае сообщалось, что в Липецкой области аграрная компания заплатит 686,7 тыс. рублей за массовую гибель пчел. Мор насекомых зафиксировали на пасеке в Воловском районе после того, как горчичное поле обработали химикатами.

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