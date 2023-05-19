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Уровень доверия россиян Путину составил более 80%

ВЦИОМ: уровень доверия граждан России президенту страны Путину составил 80,1%
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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 80,1%. Это следует из результатов опроса, который проводился в период с 8 по 14 мая, итоги опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованию, на вопрос о непосредственном доверии Путину положительно ответили 80,1% респондентов. Одобрение деятельности главы государства выразили 76,4% граждан.

Число россиян, одобряющих деятельность правительства РФ, составило 50,2%. Работу председателя кабмина Михаила Мишустина одобрили 52,5% респондентов. О доверии ему заявили 62,5% опрошенных.

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В марте ВЦИОМ обнародовал результаты опроса, согласно которым уровень доверия Путину составлял 80%. Деятельность правительства России одобрили 52,1% опрошенных, а работу премьер-министра Михаила Мишустина — 53,3%.

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