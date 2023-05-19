В Петербурге четыре школьника отравились запрещенными веществами в ТЦ

Из торгового центра Санкт-Петербурга четверо школьников госпитализировали с отравлением, предположительно, наркотическими веществами. Об этом рассказал в пятницу, 19 мая, источник «Известий».

Инцидент произошел накануне. Прохожий около ТЦ заметил 14-летнего подростка без сознания и вызвал ему скорую. Позднее еще троих госпитализировали. Врачей вызвали уже посетители торгового центра.

Всего попали в больницу четверо подростков: два ученика 8-го класса, один из 9-го и один из 7-го классов. Их состояние оценивается как тяжелое.

Источник издания отметил, что школьники находятся в реанимации.

Предварительно, причиной инцидента стало отравление наркотическим веществом. Подробности произошедшего уточняются.

Ранее, 15 мая, в Санкт-Петербурге шестилетняя девочка отравилась спиртом и попала в реанимацию. Отец пострадавшей рассказал, что девочка гуляла во дворе, захотела попить воды, но перепутала стовшие рядом бутылки. По его словам, емкость со спиртом принадлежала малознакомым людям, которые находились в тот момент рядом.