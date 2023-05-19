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Транспортный налог в 2023 году — что нужно знать физическим и юридическим лицам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России всех владельцев транспортных средств обязывают выплачивать налог. Сумма налога варьируется в зависимости от региона и технических характеристик автомобиля. В 2023 году налоговое законодательство претерпело ряд изменений, которые коснулись и уплаты транспортного налога. Что это за платеж, как его рассчитать и внести средства — читайте в материале «Известий».

Что такое транспортный налог

Налог на транспорт относится к категории имущественных. Его платят как физические, так и юридические лица. Владелец автомобиля обязуется платить налог с момента, когда транспортное средство проходит государственную регистрацию на имя физлица. Оплата начисляется только за период владения.

Кроме того, налог платят собственники мотоциклов, яхт, катеров, моторных лодок, гидроциклов, снегоходов и мотосаней, самолетов и вертолетов.

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Некоторые виды транспорта начислению налога не подлежат — например, весельная лодка, обычные сани, трактор, комбайн или молоковоз. Исключение делается и для машины мощностью меньше 100 лошадиных сил, купленной через соцзащиту. Кроме того, не взимается налог с автомобиля, оборудованного для человека с инвалидностью.

Транспортный налог 2023: калькулятор

Производить расчеты транспортного налога самостоятельно от владельца не требуется. Сумму для физических лиц рассчитывает налоговая инспекция. После расчета владелец автомобиля получает уведомление в личном кабинете на сайте nalog.gov.ru и через портал Госуслуг. Указанная сумма окончательная и не предполагает дополнительных комиссий.

При расчете налога учитываются следующие факторы:

  • ставка транспортного налога, которая может различаться от региона к региону;
  • технические характеристики автомобиля, которые составляют налоговую базу — это мощность двигателя в лошадиных силах, валовая вместимость для судов, статистическая тяга реактивного двигателя в килограммах силы для летательных аппаратов, единица транспортного средства;
  • налоговая ставка за единицу налоговой базы;
  • период владения транспортным средством;
  • повышающий коэффициент для некоторых моделей авто средней стоимостью от 10 млн рублей.

Таким образом, формула расчета выглядит так:

транспортный налог за год х налоговая база х налоговая ставка х повышающий коэффициент х коэффициент владения.

Куда и когда платить транспортный налог в 2023 году

Налог рассчитывается за календарный год. С 2023 года крайний срок уплаты налога — 1 декабря следующего года. Если вовремя не внести платеж, будет начисляться пеня.

Налог на автотранспорт, а также на мотоциклы и водные суда уплачивается по месту регистрации. При этом налог на воздушные и маломерные суда платят по местонахождению компании.

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Налог можно уплатить после получения квитанции на оплату. Для внесения платежа понадобится уникальный идентификатор начислений (УИН) — код из 20-25 цифр, указанный на квитанции. С его помощью можно оплатить налог на портале Госуслуг или в любом банке. Без УИН можно внести платеж через личный кабинет на портале Федеральной налоговой службы (ФНС).

Транспортный налог 2023 — последние новости

В 2023 году плательщики транспортного налога должны учитывать некоторые нововведения. До сих пор крайним сроком уплаты налога для юридических лиц было 1 декабря следующего года, теперь внести платеж необходимо не позднее 28 декабря. Также для юрлиц-собственников транспорта вводится ежеквартальная отчетность.

В некоторых регионах изменились налоговые ставки. Корректировке также подверглись условия применения повышающих коэффициентов. Теперь они касаются только автомобилей средней стоимостью от 10 млн рублей.

Кроме того, в конце 2022 года депутат Госдумы Евгений Федоров предложил внести изменения в систему льгот на уплату транспортного налога. По мнению парламентария, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, необходимо освободить от необходимости платежа.

А вот московских владельцев электрокаров также обяжут выплачивать транспортный налог.

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