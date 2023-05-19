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Сальдо обозначил насущные проблемы Херсонской области

Сальдо заявил о необходимости равных возможностей для многонациональной Херсонской области
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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Херсонская область, будучи полноправным субъектом РФ, устанавливает равные и одинаковые правила по возможностям для граждан, которые действуют на всей территории России, однако поскольку в регионе проживает многонациональный народ, эта работа требует особого отношения. Об этом 19 мая в разговоре с корреспондентом «Известий» заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

Как отметил Сальдо, в регионе проживают представители более 100 национальностей, которые находят общий язык между собой, и между ними не возникало противостояний в последние годы, кроме тех, которые пыталась внедрить киевская власть.

Врио главы региона отметил, что вопросы межнациональных отношений в Херсонской области он не раз обсуждал с президентом России Владимиром Путиным.

«Позиция одна — у всех должны быть равные возможности везде: в образовании, в культуре, в реализации духовных ценностей и направлений в религии. Потому что есть крымские татары на территории Херсонской области. Есть и еврейское сообщество. Очень много русских и русских церквей в том числе. Поэтому все эти отношения должны служить дружбе, взаимодействию и пониманию», — заявил Сальдо.

По его словам, в ближайшее же время в регионе будет проведен ряд нормативно-правовых актов, которые закрепят как обязательные несколько языков на территории двух районов вблизи Крыма, где проживают крымские татары.

«Среди них будут русский язык, украинский, крымско-татарский. На остальной территории будет два языка — русский и украинский, обязателен для всех этот закон. Можно применять любой язык в школе, в документообороте и в других направлениях. На сегодняшний день так уже сделано было в Приднестровье, там сложилась такая же ситуация», — сообщил врио Херсонской области.

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Ранее, 19 мая, министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков на расширенном заседании коллегии Минтруда сообщил, что почти 70 тыс. семей из новых регионов России получили сертификаты на материнский капитал. Он указал, что программа уже реализуется в новых регионах России.

До этого, 10 апреля, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в России к концу 2023 года подготовят учебник по украинскому языку для 5–9-х классов. Также первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев заявил, что в школах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей дети смогут изучать украинский язык как родной или в качестве факультатива.

1 сентября 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что школьники на освобожденных территориях не знали совместной истории России и Украины, а Крымский мост считали фейком. Он также указал на то, что на территории Украины годами целенаправленно создавался настоящий масштабный «антироссийский анклав».

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли в конце сентября прошлого года. Подавляющее большинство граждан проголосовали за присоединение к России. Как неоднократно заявляли представители республик и областей, они ждали этого момента восемь лет. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных терактов со стороны Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие Киеву.

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