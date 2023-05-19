«РВ» сообщила о взятии российскими силами укрепрайона «Домино» в Артемовске

Сотрудники ЧВК «Вагнер» взяли под контроль укрепрайон украинских военных «Домино» в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (РВ) 19 мая.

Известно, что российские силы проводят зачистку частного сектора вдоль улицы Чайковского.

Также подразделения Российской армии атаковали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе «Самолет».

«Очень внимательно работают саперы. Как это уже было, частично уцелевшие дома в только что освобожденных районах могут быть заминированы», — указано в материале.

Ранее в этот день военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что противник в районе населенного пункта Часов Яр, находящегося под Артемовском, перебрасывает отдельные группы резервов.

Вместе с тем он подчеркнул, что при выезде на эвакуацию раненых в медицинских автомобилях уже присутствуют украинские военнослужащие, которые должны заменить выбывших из строя сослуживцев.

Также в пятницу российские военнослужащие предотвратили атаку украинских сил на соледаро-артемовском направлении. Уточнялось, что противник понес потери в живой силе и бронетехнике.

Как сообщает «Газета.Ru», 18 мая замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские войска значительно усилились в Артемовске.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.