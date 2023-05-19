Вице-премьер Татьяна Голикова: принято решение об увеличении МРОТ опережающими темпами

Минимальный размер оплаты труда в РФ будет повышаться опережающими темпами. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда России 19 мая.



«Мы приняли решение, и такое решение поддержано президентом и председателем правительства», — отметила Голикова.

Также зампред правительства подчеркнула, что это потребует смены идеологии по заработной плате в бюджетной сфере.

С начала 2024 года МРОТ проиндексируют выше инфляции — на 18,5%, таким образом, он составит 19 242 рубля.



С 1 января 2023 года МРОТ увеличили на 6,3%, до 16 242 руб. В 2024-м его проиндексируют на 18,5%, говорил премьер-министр Михаил Мишустин, отметив, что темпы роста будут выше инфляции.



Ранее, 4 мая, министр экономического развития Максим Решетников отметил, что в текущем году реальные доходы населения России могут увеличиться на 4%. Он рассказал, что первые два месяца года — январь и февраль — уже показали хорошие темпы роста доходов, в плюс 13%.



28 апреля Путин в ходе своего выступления перед Советом законодателей при Федеральном собрании РФ назвал рост благосостояния народа приоритетной задачей российского правительства. Говоря о росте доходов россиян, глава государства заметил, что хотя пока и скромно, но они всё же начинают расти.