Граждане Польши прогнали украинских активистов с главной площади Кракова, где у памятника писателю Адаму Мицкевичу они ежедневно устраивали акции. Об этом в четверг, 18 мая, сообщила газета Wyborcza.

Отмечается, что украинцы у памятника пели гимны и приносили флаги каждый день, начиная с февраля прошлого года.

В свою очередь поляки провели многодневную акцию с призывом «не отдать Адама иноземцам». К монументу стали приходить группы польских националистов с флагами и транспарантами о Волынской резне и бандеровцах, блокируя доступ к памятнику Мицкевичу.

«Памятник Адаму Мицкевичу, который менее полутора лет занимали на Краковском рынке украинцы, отвоеван поляками», — поделился в беседе с изданием один из активистов.

Как отметили участники акции, памятник Мицкевичу — символ для поляков, а украинцев они призвали «петь в другом месте» и отказаться от многочисленных пикетов.

Ранее, 15 апреля, стало известно, что украинские беженцы устроили акцию протеста в Нидерландах. Таким образом они выразили свое недовольство условиями проживания.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов ЛДНР со стороны Украины.