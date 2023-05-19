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В Госдуме оценили слова главы ЕК о невозможности диалога РФ и Украины на равных

Депутат Новиков: Запад опускает шлагбаум перед любой возможностью диалога РФ и Украины
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Фото: ТАСС/Генконсульство РФ в Стамбуле
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Запад в очередной раз подтверждает, что ему не нужен мир между Россией и Украиной. Об этом 19 мая «Известиям» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Таким образом он прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что мирные переговоры на равных условиях между Россией и Украиной должны быть отвергнуты.

«Фактически это заявление означает, что мы еще раз со стороны Запада слышим подходы, связанные с тем, чтобы гарантировать продолжение конфликта вокруг Украины. Эти подходы явно разоблачают все потуги западных лидеров выглядеть конструктивной силой, которая заинтересована в прекращении кровопролития», — сказал Новиков.

Депутат подчеркнул, что Запад сам создал эту ситуацию, проигнорировав опасения России в связи с угрозой ее безопасности.

«Они отказались в конце 2021 года от предложений России по обеспечению своей безопасности. Они не услышали нас, хотя мы неоднократно обращали внимание на то, что расширение блока НАТО и усиление натовских баз около нашей границы мы считаем прямой угрозой своей безопасности. России пришлось самостоятельно обеспечивать свою безопасность в районе Донецка и Луганска», — сказал он.

Новиков заявил, что, делая такие заявления, Запад «опускает шлагбаум перед любой возможностью вести переговорный процесс».

«Запад фактически фиксирует простую вещь — принцип паритетности в дипломатии в данном случае не будет работать, а если не будет работать, значит, переговоры не нужны вообще. Кто хоть немного знаком с практикой, традициями, условиями международных отношений, переговорных процессов, тот сразу понимает, что они опускают шлагбаум перед любой возможностью вести переговорный процесс. А зачем это делается вместе с заявлениями о необходимости достичь мира? Затем, чтобы этот мир никогда не был достигнут», — заключил он.

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18 мая газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника сообщила, что лидеры G7 обсудят предложение о проведении мирного саммита по Украине во время трехдневной встречи в Хиросиме в ответ на запрос украинского лидера Владимира Зеленского.

Вместе с тем сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с «Известиями» отметил, что Зеленскому выгоден конфликт на территории его страны, а все его мирные инициативы — лишь видимость.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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